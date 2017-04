Με αποκαλυπτικό φόρεμα της Σήλιας Κριθαριώτη διάσημη ηθοποιός στην πρεμιέρα του «The Fate of the Furious»

Στην πρεμιέρα της ταινίας «The Fate of the Furious» που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η διάσημη ηθοποιός, κάνοντας τα φλας να αστράψουν με τη σέξι εμφάνισή της.Ο λόγος για την Jackie Cruz, που έγινε ευρέως γνωστή ως η πρωταγωνίστρια του «Oragne is the new black». Η μελαχρινή ηθοποιός για την παγκόσμια πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας «The Fate of the Furious» επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Celia Kritharioti Haute Couture με μακριά μανίκια και αποκαλυπτική πλάτη.Δείτε την εμφάνισή της στο GovaStileto.gr