Με περιοδεία στη Β. Αμερική και την Ευρώπη ο Πολ Σάιμον αποχαιρετά τους θαυμαστές του

Ο θρύλος της φολκ ροκ Πολ Σάιμον ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από 50 χρόνια καριέρας, θα πει αντίο στις ζωντανές εμφανίσεις, αφού πραγματοποιήσει μια τελευταία παγκόσμια περιοδεία.



Στα 76 του, το πρώην μέλος του μυθικού ντουέτου «Σάιμον και Γκαρφάνκελ» θα ξεκινήσει μια σειρά συναυλιών, στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, από το Βανκούβερ του Καναδά στις 16 Μαΐου.



Ο Σάιμον ανέφερε ότι άρχισε να σκέφτεται πολύ σοβαρά τη «συνταξιοδότησή» του μετά τον θάνατο του κιθαρίστα του, του Βίνσεντ Ν'Γκουίνι, τον Δεκέμβριο του 2017.



«Αισθάνομαι ότι τα ταξίδια και ο χρόνος που περνώ μακριά από τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου επηρεάζουν την ικανοποίηση που λαμβάνω όταν παίζω μουσική», σχολίασε ο Πολ Σάιμον, που είναι παντρεμένος με την τραγουδίστρια Έντι Μπρίκελ. «Θα ήθελα να αποχωρήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που, σε όλον τον κόσμο, ήρθαν να με δουν να παίζω τα τελευταία 50 χρόνια» έγραψε στο μήνυμά του που απευθύνεται στους θαυμαστές του.



Ο καλλιτέχνης σημείωσε ότι μπορεί να συνεχίσει τις εμφανίσεις του και μετά την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, αλλά μόνο περιστασιακά, για να στηρίξει σκοπούς που τον ενδιαφέρουν, όπως την προστασία του περιβάλλοντος.



Το δίδυμο Σάιμον-Γκαρφάνκελ αναδείχτηκε στη «φώνη» της γενιάς του 1960, με τραγούδια όπως τα Bridge over Troubled Water, The Sound of Silence και Mrs. Robinson, το σάουντρακ της ταινίας «Ο πρωτάρης». Το 1986 κυκλοφόρησε τον έβδομο σόλο δίσκο του, το βραβευμένο άλμπουμ Graceland, με τη συμμετοχή Νοτιοαφρικανών καλλιτεχνών.



Από το 2016 ο Πολ Σάιμον συζητούσε την αποχώρησή του από τη σκηνή αλλά έκτοτε έπαιξε δύο φορές στο στάδιο Φόρεστ Χιλς του Κουίνς, τη συνοικία της Νέας Υόρκης όπου μεγάλωσε. Περιέργως, η Νέα Υόρκη δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της τελευταίας τουρνέ του, αλλά θα εμφανιστεί σε πολλές πόλεις της Βόρειας Αμερικής, όπως επίσης στο Λονδίνο, την Αμβέρσα, την Κοπεγχάγη, τη Στοκχόλμη και το Δουβλίνο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ