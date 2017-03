Μαίρη Συνατσάκη: Τo παραμυθένιο φόρεμα που επέλεξε για το Madwalk

Η Μαίρη Συνατσάκη που θα είναι στο πλευρό του Γιώργο Μαζωνάκη στην παρουσίαση του φετινού Madwalk μοιράστηκε τα συναισθήματά της λίγο πριν το μεγάλο show με το περιοδικό People: «Από την πρώτη χρονιά του MadWalk ήμουν εκστασιασμένη με το γεγονός ότι η μόδα συνδέεται έτσι με τη μουσική. Νιώθω να ταυτίζομαι και έχω τεράστια χαρά μέσα σε αυτό».Φέτος δίπλα της στην παρουσίαση βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πως νιώθει για αυτή την συνύπαρξη;«Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ ενθουσιώδης και πολύ έτοιμος να δουλέψουμε σκληρά. Έχει μία παιδικότητα στον τρόπο που το αντιμετωπίζει με την έννοια της χαράς και της ανυπομονησίας και ταιριάζουμε πολύ σε αυτό. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ για το στιλ του, ίσως ο μοναδικός Έλληνας που έχει τολμήσει να πειραματιστεί τόσο και να μπορεί να το υποστηρίξει τόσο καλά. Οπότε τον θεωρώ ιδανικό για παρουσιαστή της βραδιάς».Η Μαίρη αποκάλυψε και λεπτομέρειες για τις στυλιστικές επιλογές της τόσο στο κόκκινο χαλί του MadWalk, όσο και για τα ρούχα που θα φορέσει στην παρουσίαση. Όλα φυσικά σε συνεργασία με τον fashion stylist Άρη Γεωργιάδη.«Στόχος και των δύο μας ήταν να δώσουμε έναν πιο street χαρακτήρα στις εμφανίσεις μου, γιατί και εγώ και οι υπόλοιπες γυναίκες που έχουν βρεθεί στην παρουσίαση του MadWalk έχουμε φορέσει το χολιγουντιανό red carpet look. Έτσι φέτος θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, το κόκκινο χαλί θα το τιμήσουμε με παραμύθι!», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.Ο fashion stylist Άρης Γεωργιάδης μας δίνει τις λεπτομέρειες: «Για το red carpet η Μαίρη θα εμφανιστεί με ένα ρομαντικό, παραμυθένιο look από την BSB με κάποιες λεπτομέρειες από «σκληρά» υλικά. Οι μεταλλικές λάμψεις σε συνδυασμό με το εφέ που κάνει το ύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί, δημιουργούν ένα σκηνικό, το οποίο παραπέμπει σε ηρωίδες και πριγκίπισσες του παραμυθιού. Σαν μία μοντέρνα σταχτοπούτα.» Στα looks της παρουσίασης τα ρούχα της θα έχουν ένα ύφος street style με μία προσέγγιση υψηλής ραπτικής από πολυτελή υλικά.Πηγή: govastileto.gr