Μπαρ στη Νέα Υόρκη «ρεζίλεψε» την Kendall Jenner επειδή δεν άφησε φιλοδώρημα!

Στο γνωστό club Baby’s All Right εθεάθη την Πέμπτη το βράδυ η Kendall Jenner, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε το πάρτι για το νέο album του A$AP.Η πλούσια και διάσημη Kendall όμως, έγινε θέμα στον ξένο Τύπο επειδή αρνήθηκε να δώσει φιλοδώρημα στον σερβιτόρο.Μάλιστα στο Instagram του κλαμπ ανέβηκε η φωτογραφία της απόδειξης του μοντέλου που δείχνει το όνομα και την υπογραφή της Jenner και καθόλου φιλοδώρημα. «Μην ξεχνάτε να δίνετε φιλοδώρημα στον μπάρμαν σας», γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας το Baby's All Right.