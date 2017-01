Νέο look για την Καλομοίρα – Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της

Τα πλούσια μακριά μαλλιά της αποφάσισε να αποχωριστεί η Καλομοίρα η οποία αποφάσισε να τα κόψει και να εμφανιστεί με νέο look στο επόμενο live του Rising Star που συμμετέχει.Την αποκάλυψη έκανε η ίδια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram όταν ανήρτησε μια φωτογραφία σχολιάζοντας: «Bye bye μακρύ μαλλί! Θα δείτε το βράδυ πιο κοντά μαλλιά!! ❤ Bye bye long hair!! U will see tonight shorter hair!!».Λίγο αργότερα η τραγουδίστρια δημοσίευσε άλλη μία φωτογραφία από το κομμωτήριο. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε το αποτέλεσμα!