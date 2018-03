«Νεύρα» στο #MeToo με το ποίημα του Sean Penn

Ο Sean Penn, που από ηθοποιός το γύρισε στο να γράφει μυθιστορήματα, κατάφερε να τρομοκρατήσει ενεργά μέλη και υποστηρικτές του κινήματος #MeToo.Στο καινούργιο του βιβλίο, με τίτλο «Bob Honey Who Just Do Stuff», ο Sean έγραψε ως επίλογο ένα ποίημα που πάει ως εξής: «Once crucial conversations/Kept us on our toes; /Was it really in our interest/To trample Charlie Rose?» (Κάποτε, κρίσιμες συζητήσεις/μας κρατούσαν σε εγρήγορση/Ήταν όντως προς το συμφέρον μας/Να ποδοπατήσουμε τον Τσάρλι Ρόουζ;).