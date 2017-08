Nicole Kidman: «Θα ήθελα να κάνω περισσότερα πράγματα στην τηλεόραση»

Δυναμική είσοδο στη μικρή οθόνη κάνει η Nicole Kidman με τον ρόλο της στη σειρά «Top of the Lake», δηλώνοντας παράλληλα ότι θα ήθελε να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα στην τηλεόραση.Η Nicole Kidman πρόσφατα ήταν υποψήφια για βραβείο Έμμυ για το ρόλο της στη σειρά του HBO «Big Little Lies», στην οποία ήταν επίσης παραγωγός μαζί με την Reese Witherspoon και τον David Kelly. Η σειρά είναι επίσης υποψήφια για Έμμυ στην κατηγορία των μίνι σειρών.Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν της σειράς Top of the Lake, στην οποία υποδύεται τη μητέρα του παιδιού, το οποίο η πρωταγωνίστρια Ντετέκτιβ Ρόμπιν Γκρίφιν έδωσε για υιοθεσία.Ωστόσο, μετά από δύο δραματικούς ρόλους, η Nicole Kidman λέει ότι είναι έτοιμη για κάτι πιο ελαφρύ. «Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να κάνω κωμωδία. Ποτέ δεν μου το προτείνουν. Πάντα μου προτείνουν δράματα», δηλώνει η σταρ του Χόλιγουντ.