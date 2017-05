Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του κορυφαίου Ισπανού σχεδιαστή υποδημάτων, Manolo Blahnik

Η Μπιάνκα Τζάγκερ τις φορούσε όταν έκανε την ιστορική είσοδο στο περίφημο Studio 54 πάνω σε ένα λευκό άλογο. Η Κάιλι Μινόγκ τις φόρεσε για τη φωτογράφιση στο εξώφυλλο του άλμπουμ της το 2001 με το οποίο επανήλθε στη μουσική σκηνή.Οι ψηλοτάκουνες γόβες Manolo Blahnik λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής, της φινέτσας και του θηλυκού design θεωρούνται μοναδικές και ύμνος στη γυναικεία κομψότητα.Η Music Box Films απέκτησε τα δικαιώματα για προβολή στην Αμερική του ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του κορυφαίου Ισπανού σχεδιαστή υποδημάτων Μανόλο Μπλάνικ, σύμφωνα με το Variety.Η ταινία «Manolo Blahnik: The Boy Who Made Shoes for Lizards» (Μανόλο Μπλάνικ: Το αγόρι που έφτιαχνε παπούτσια για σαύρες” περιλαμβάνει συνεντεύξεις διάσημων από τον χώρο της τέχνης και της μόδας, των Άννα Γουίντουρ, Παλόμα Πικάσο, Κάντας Μπίσνελ, Ιμάν, Ριάνα, Ναόμι Κάμπελ, Ισάακ Μιζράι, Ρούπερτ Έβερετ, Τζοακίνο Λάντζα Τομάζι, Ντέιβιντ Μπέιλι, Σαρλότ Ολιμπιά κ.α.Το project που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου σκηνοθετεί ο Μάικλ Ρόμπερτς.«Γνωρίζω τον Manolo εδώ και πάνω από 30 χρόνια, μπορώ να πω ότι είναι μία πολυδιάστατη πνευματική και ρομαντική προσωπικότητα. Το συναρπαστικό μυαλό και η έξυπνη δουλειά του είναι κατάλληλα για το ψυχαγωγικό σινεμά» ανέφερε ο Μάικλ Ρόμπερτς.