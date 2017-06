Ο Adam Clayton των U2 μιλάει για το πώς έκοψε το αλκοόλ

Σε μια ειλικρινή και εγκάρδια ομιλία, ο μπασίστας των U2 Adam Clayton ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος για την υποστήριξη που του παρείχαν ώστε να θεραπευτεί και να ανακάμψει από την εξάρτηση που είχε στο ποτό πριν από χρόνια.«Έχουμε μία συμφωνία μεταξύ μας», είπε ο 57χρονος μπασίστας, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο MusiCares από την φιλανθρωπική οργάνωση της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ. «Στο συγκρότημά μας, κανένας δεν παθαίνει ατύχημα. Όλοι επιστρέφουμε σπίτι, ή κανένας δεν επιστρέφει. Κανείς δεν μένει πίσω. Σας ευχαριστώ που τιμήσατε αυτήν την υπόσχεση και με αφήσατε να είμαι μέλος της μπάντας σας», είπε.Ο Adam Clayton ολοκλήρωσε την ομιλία του με τους στίχους που είχε γράψει ο τραγουδιστής των U2 Μπόνο, τα πρώτα βήματα της μπάντας: «If you walk away, walk away, I will follow».Τον Clayton στη σκηνή κάλεσε ο παραγωγός Κρίς Μπλάκουελ λέγοντας: «Έζησε τον εθισμό και βγήκε νικητής στην απέναντι όχθη. Ήταν αρκετά θαρραλέος για το παραδεχτεί», με τον μπασίστα να απαντάει: «Δεν είμαι συνηθισμένος να πετυχαίνω τίποτα μόνος μου».