Ο Brad Pitt βρέθηκε σε R&B συναυλία!

Στην πρόσφατη συναυλία του τραγουδιστή Frank Ocean στο «FYF Festival» στο Los Angeles βρέθηκε ο Brad Pitt.Ο 53χρονος ηθοποιός παρακολούθησε τη συναυλία από τα παρασκήνια. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της βραδιάς όταν ο τραγουδιστής άρχισε να τραγουδάει ένα mash-up του δικού του τραγουδιού, Close to You, και του Never Can Say Goodbye των Jackson 5, η κάμερα έδειξε σε video wall τον Pitt, ο οποίος εκείνη τη στιγμή μιλούσε στο τηλέφωνο. Ο Frank Ocean του αφιέρωσε τα τραγούδια λέγοντας: «This is for our good friend».