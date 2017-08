O Chris Brown μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την επίθεση στη Rihanna

Στο νέο του ντοκιμαντέρ «Chris Brown: Welcome to My Life», ο Chris Brown μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για τη βραδιά που επιτέθηκε στην τότε σύντροφό του, Rihanna.Το περιστατικό που συνέβη το 2009 έκανε τον γύρο του διαδικτύου, μετά την έκθεση της αστυνομίας που ήταν γεμάτη με φωτογραφίες του ζευγαριού που καβγάδισε αρκετά έντονα.Το 2012, η Riri είχε ανοιχτεί σε μία συζήτηση με την Oprah Winfrey τόσο για το συμβάν και τη σχέση της με τον Chris Brown αλλά και για το πώς κατόρθωσε να τον συγχωρήσει. Τώρα, αρκετά χρόνια μετά, ο Brown μιλάει στους θαυμαστές του μέσα από ένα video που θα προβληθεί για πρώτη φορά.Δείτε περισσότερα στο GovaStileto.gr