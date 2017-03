O David Beckham σε ρόλο έκπληξη στη μεγάλη οθόνη

Ξανά στη μεγάλη οθόνη πρόκειται να απολαύσουμε τον David Beckham καθώς θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «King Arthur: Legend of the Sword».Ο σταρ των γηπέδων θα υποδυθεί στο επικό δράμα του Guy Ritchie με πρωταγωνιστές τους Charlie Hunnam και Jude Law έναν ιππότη.Ο David Beckham που φαίνεται να είναι ενθουσιασμένος με τη συμμετοχή του μας έδωσε μια μικρή γεύση από τα παρασκήνια μέσω του προσωπικού του λογαριασμό στο Instagram και σχολίασε: «Δύσκολη μέρα στο γραφείο».Να θυμίζουμε ότι ο 41χρονος πρώην ποδοσφαιριστής είχε παίξει επίσης στην ταινία του Guy Ritchie «The Man from U.N.C.L.E».Πηγή: govastileto.gr