Ο David Bowie βραβεύτηκε στα Brit Awards 2017 - Το βραβείο παρέλαβε ο γιος του

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές στα φετινά Brit Awards που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, στην O2 Arena στο Λονδίνο ήταν η στιγμή που ο γιος του David Bowie ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του πατέρα του που έφυγε από τη ζωή μέσα στο 2016.Η ακαδημία τίμησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη με το βραβείο για το «Άλμπουμ της χρονιάς», αλλά και το βραβείο «Καλύτερου άντρα ερμηνευτη».Ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένος ο γιος του Bowie και σκηνοθέτης Duncan Jones παρέλαβε το βραβείο «Album of the Year», ενώ το βραβείο «Male Solo Artist», το παρέλαβε για λογαριασμό του David Bowie, o πρωταγωνιστής του Dexter, Michael C Hall.«Έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα...