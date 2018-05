O εκρηκτικός χορός της Ευαγγελίας Αραβανή στον τελικό του Dancing with the Stars!

H Ευαγγελία Αραβανή καλωσόρισε του τηλεθεατές του ANT1 στον τελικό του Dancing with the stars με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.Η λαμπερή παρουσιάστρια, έκανε διαφορετική έναρξη, παρουσιάζοντας στο παρκέ τις χορευτικές της ικανότητες,Με το κατάλληλο styling και έχοντας μελετήσει καλά την χορογραφία της, η Ευαγγελία Αραβανή τα κατάφερε άψογα, παρά το άγχος της. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως η ίδια φέτος βρέθηκε για πρώτη φορά στην παρουσίαση του Dancing with the stars και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία.