Ο φρόντμαν των Oasis, Liam Gallagher θέλει την επανένωση του συγκροτήματος

Δεν υπάρχει «τίποτα περισσότερο» που θα ήθελε πάνω από όλα ο Liam Gallagher από μία επανένωση των Oasis, του βρετανικού ροκ συγκροτήματος που δημιούργησε κάποτε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Νόελ.«Θα ήθελα να μιλάμε για τη μουσική των Oasis και όχι για ένα σόλο άλμπουμ του Λίαμ ή ένα σόλο άλμπουμ του Νόελ», δήλωσε ο μικρότερος Liam Gallagher στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην Σάντα Μόνικα αυτήν την εβδομάδα για να προωθήσει το νέο σόλο άλμπουμ του «As You Were».Οι Oasis σχηματίσθηκαν στο Μάντσεστερ το 1991 και έφθασαν στη κορυφή της δόξας τους στη βρετανική ποπ τη δεκαετία του 1990 με επιτυχίες όπως το «Don't Look Back In Anger» και το «Wonderwall»…