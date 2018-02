Ο George Clooney αποκαλύπτει πώς γνωρίστηκε με την Amal Alamuddin

Καλεσμένος στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» ο ήταν ο George Clooney, ο οποίος αποκάλυψε τον παράδοξο τρόπο που γνωρίστηκαν με την σύζυγό του, Amal Alamuddin.Όπως εξηγεί, το 2013 η Amal είχε περάσει από το σπίτι του στην Λίμνη Κόμο μαζί με έναν κοινό τους φίλο, πηγαίνοντας προς τις Κάννες. Ωστόσο ήταν ο ατζέντης του που φαίνεται πως προέβλεψε την εξέλιξη που θα είχε τελικά εκείνη η συνάντησή τους.«Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον ατζέντη μου, ο οποίος μου είπε, "Γνώρισα αυτή τη γυναίκα που έρχεται στο σπίτι σου και την οποία θα παντρευτείς". Όντως έτσι εξελίχθηκε», λέει ο George Clooney.