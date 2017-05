O Iνδός χορευτής που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των κριτών του «So you think you can dance»

Το θερμό χειροκρότημα των κριτών του «So you think you can dance» κέρδισε ο 28χρονος χορευτής από την Ινδία, Sumon Rudra. Ο διαγωνιζόμενος χορευτής ενθουσίασε τον Πάνο Μεταξόπουλο, τον Ιωάννη Μελισσανίδη, τον Ιβάν Σβιτάιλο, τον Κωνσταντίνο Ρήγο και την Ελένη Φουρέιρα με το ταλέντο του.«Είσαι ο αγαπημένος μου χορευτής», είπε ο Ιβάν Σβιτάιλο στον Rudra, που ήρθε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για να σπουδάσει χορό.Οι κριτές, όπως ήταν φυσικό, του έδωσαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, το Bootcamp.Πηγή: govastileto.gr