Ο James Bond στην εποχή του Τραμπ

Το δίδυμο των σεναριογράφων Νιλ Πέρβις και Ρόμπερτ Γουέιντ που έχουν υπογράψει ταινίες James Bond, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προσεγγίστηκαν για να γράψουν το σενάριο του επόμενου επεισοδίου της κινηματογραφικής σειράς με τον πράκτορα 007.Οι Πέρβις και Γουέιντ, η πιο πρόσφατη δουλειά των οποίων είναι η μίνι σειρά «SS-GB», έχουν γράψει ή έχουν συνυπογράψει τα σενάρια έξι ταινιών James Bond, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου έργου «Spectre».Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Daily Mail» η εταιρεία παραγωγής του 007, Eon Prods και η εταιρεία των Πέρβις και Γουέιντ, Casarotto Ramsay & Associates δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την κρούση για συνεργασία.Δημοσιογράφος της εφημερίδας ανέφερε αργότερα στο Twitter ότι οι δύο σεναριογράφοι «προσλήφθηκαν» για τη νέα ταινία.Στις προηγούμενες ταινίες τους συμπεριλαμβάνονται οι Casino Royale, Die Another Day, The World is Not Enough, Spectre, Quantum of Solace και Skyfall.Οι παραγωγοί του Μποντ, Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον έχουν εκφράσει την επιθυμία ο Ντάνιελ Κρεγκ να επιστρέψει ως 007 για την 25η ταινία Τζέιμς Μποντ, ο τίτλος της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί.Ο ηθοποιός δεν έχει ακόμη αποφασίσει, αναφέρεται στο δημοσίευμα.Σε συνέντευξή τους στην εφημερίδα «The Telegraph» τον Φεβρουάριο οι σεναριογράφοι υπονόησαν ότι η νέα ταινία θα είναι «εντελώς διαφορετική» από το «Spectre» του 2015 κυρίως υπό το φως της ανάληψης της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και του Brexit.Πηγή: govastileto.gr