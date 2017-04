Ο Jon Bon Jovi ακύρωσε τις συναυλίες στη Νέα Υόρκη λόγω βρογχίτιδας

Οι θαυμαστές του ροκ σταρ Jon Bon Jovi, τραγουδιστή του χαρντ ροκ συγκροτήματος Bon Jovi στη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να περιμένουν άλλη μία εβδομάδα για να απολαύσουν τις μεγάλες του επιτυχίες στο στάδιο Madison Square Garden.Ο γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ τραγουδιστής της ροκ ακύρωσε τις συναυλίες που είχε προγραμματίζει καθώς ακόμα αναρρώνει από την βρογχίτιδα που τον ταλαιπωρεί.«Η απόφαση ήταν δύσκολο να ληφθεί, αλλά ελήφθη για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα ο Jon Bon Jovi στη σκηνή, όπως τον γνωρίζουμε» αναφέρει η μπάντα σε ανακοίνωσή της, καθώς ο θεράπων ιατρός συνέστησε στον τραγουδιστή να μην εμφανιστεί στη σκηνή μέχρι να γίνει τελείως καλά, επισημαίνει το Page Six.Ο Jon Bon Jovi εδώ και μία εβδομάδα ταλαιπωρείται από βρογχίτιδα και αναγκάστηκε να κλείσει νωρίτερα κατά μία ώρα συναυλία στο Πίτσμπουργκ την Τετάρτη.Θαυμαστές και κριτικοί είχαν παρατηρήσει ότι είχε δυσκολία να τραγουδήσει και ότι είχε πρόβλημα με μερικές υψηλές νότες την περασμένη εβδομάδα.Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Πίτσμπουργκ, είπε στο κοινό ότι είχε πονόλαιμο και χαριτολογώντας ρώτησε αν κάποιος γνώριζε όλους τους στίχους των τραγουδιών των Bon Jovi για να τον αναπληρώσει.Η μπάντα είναι γνωστή για τις μεγάλες επιτυχίες της «You Give Love A Bad Name», «Livin’ On A Prayer» και «Wanted Dead Or Alive» και πραγματοποιεί περιοδεία για την προώθηση του τελευταίου της άλμπουμ «This House Is Not For Sale».Όσοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την συναυλία της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη θα ισχύσουν για την Πέμπτη 13 Απριλίου και όσοι είχαν εισιτήρια για την συναυλία του Σαββάτου θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν το Σάββατο 15 Απριλίου.Πηγή: govastileto.gr