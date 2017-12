Ο Kevin Hart αρνείται ότι θέλει να παίξει την κυρία Ντάουμπφαϊερ

Ο Kevin Hart απαντάει στις φήμες που τον θέλουν να πρωταγωνιστεί σε ένα ριμέικ της ταινίας «Η Κυρία Ντάουμπφαϊερ».Προς το παρόν ο κωμικός ηθοποιός βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση της νέας του ταινίας «Jumanji: Welcome to The Jungle» μαζί με τον Ντουέιν Τζόνσον, την Κάρεν Γκίλαν και τον Τζακ Μπλακ.