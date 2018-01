Ο Mark Wahlberg δώρισε στο «Time's Up» 1.5 εκατ. δολάρια μετά τις αντιδράσεις

Ο Mark Wahlberg συμφώνησε να δωρίσει το ποσό του 1.5 εκατ. δολαρίων που εισέπραξε για τα επαναληπτικά γυρίσματα της ταινίας «All the Money in the World» στο κίνημα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης «Time's Up».Ο ηθοποιός ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο αντιδράσεων για την επιπλέον αυτή αμοιβή, δήλωσε το Σάββατο πως θα κάνει τη δωρεά προς τιμήν της συμπρωταγωνίστριάς του Michelle Williams, που φέρεται να πληρώθηκε λιγότερο από 1.000 δολάρια για τα ίδια γυρίσματα.Περισσότερα στο govastileto.gr