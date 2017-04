O Παναγιώτης Μπουγιούρης στο πλευρό της συντρόφου του στο «So you think you can dance»

Η σύντροφος του Παναγιώτη Μπουγιούρη Κλέλια Μενελάου έλαβε μέρος στο νέο show χορού του ΑΝΤ1.Μπορεί εμείς να τη γνωρίσαμε σαν τη καλλονή σύντροφο του Παναγιώτη Μπουγιούρη, η Κλέλια Μενελάου όμως είναι και χορεύτρια της λυρικής και τα τελευταία 5 χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα για σπουδές.Η 23χρονη Κύπρια έλαβε μέρος στο νέο show χορού του ΑΝΤ1, το «So you think you can dance» και το βράδυ της Παρασκευής τη είδαμε να δοκιμάζει τις δυνατότητες μπροστά σε κοινό και κριτές.Από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει και ο σύντροφος της Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο οποίος έζησε από κοντά την αγωνία της. Τελικά με 3 ναι από τους κριτές κατάφερε να περάσει στα Bootcamps.Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της Κλέλιας:Πηγή: govastileto.gr