Ο Πάνος Μεταξόπουλος μιλά για την απώλεια της μητέρας του: «Περάσαμε άσχημα»

Ο Πάνος Μεταξόπουλος βρέθηκε στην παρέα του ΣΟΥ-ΚΟΥ το πρωί του Σαββάτου και μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια της μητέρας του.«Συγκινούμαι για πολλούς λόγους θα έλεγα. Δυστυχώς και η φάση αυτή που περνάω η συγκεκριμένη στη ζωή μου είναι πολύ δύσκολη για εμένα, αλλά συγκινούμαι και γιατί μέσα από τα παιδιά πια βλέπω τον εαυτό μου όταν ξεκίναγα.Έχασα τη μητέρα μου. Είναι κάτι που σου αναθεωρεί τα πάντα. Πράγματα που τα θεωρούσες δεδομένα βλέπεις ότι δεν υπάρχουν πια. Περάσαμε άσχημα. Δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Είναι ένα σοκ. Φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου. Ψάχνεις να βρεις από που θα πιαστείς. Όλη αυτή η διαδικασία που ίσως τώρα συνειδητοποιείς τι είναι πραγματικά ζωή. Γιατί όταν είσαι νέος βλέπεις το δρόμο ότι δεν τελειώνει ποτέ» ανέφερε με συγκίνηση o χορογράφος και κριτής του «So you think you can dance».