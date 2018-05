Ο Πάνος Μουζουράκης παίζει στο Mamma Mia δίπλα σε διάσημους ηθοποιούς! Δείτε το τρέιλερ

Tα πρώτα του βήματα στο Χόλιγουντ κάνει ο Πάνος Μουζουράκης, παίζοντας στο σίκουελ της ταινίας «Mamma Mia». Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός συμμετέχει στην ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again», η οποία αποτελεί το prequel του γνωστού μιούζικαλ, με την Lily James να υποδύεται το ρόλο που ενσάρκωσε η Meryl Streep σε μικρή ηλικία.