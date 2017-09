Ο Rami Malek μεταμορφώθηκε σε Freddie Mercury! Δείτε την καταπληκτική ομοιότητα μεταξύ τους

Ο Rami Malek, ο σταρ του «Mr. Robot» επελέγη για να υποδυθεί τον αξεπέραστο performer και frontman των Queen, Freddie Mercury στην επερχόμενη ταινία Bohemian Rhapsody, την οποία σκηνοθετεί ο Bryan Singer και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβρη του 2018.Το σενάριο της ταινίας φέρει την υπογραφή του Anthony McCarten (The Theory of Everything) και έχει ήδη πάρει την έγκριση των αρχικών μελών των Queen, Brian May και Roger Taylor.