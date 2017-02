Ο Tom Hanks τώρα και συγγραφέας!

Το ντεμπούτο του ως συγγραφέας ετοιμάζεται να κάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Tom Hanks.Πρόκειται για μία συλλογή από 17 ιστορίες και θα έχει ως τίτλο «Uncommon Type: Some Stories». Η κάθε ιστορία θα συνδέεται με κάποιον τρόπο με τις γραφομηχανές που όλο και σπανίζουν, καθώς ο ηθοποιός της λατρεύει.Το 2014 το πάθος του Tom Hanks εκφράστηκε μέσα από μία εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά την «Hanx Writer», η οποία επιτρέπει στην ψηφιακή γενιά να γνωρίσει μέσω από μία προσομοίωση το πώς γράφει μία γραφομηχανή. Η εφαρμογή έγινε μπεστ σέλερ στο iTunes της Apple.Ο Hanks ξεκίνησε την συγγραφή του βιβλίου αμέσως μετά από τη δημοσίευση στους New Yorker –που θεωρείται από πολλούς το «σπίτι» σημαντικών συγγραφέων του κόσμου- μιας ιστορίας του ηθοποιού. Η ιστορία δημοσιεύθηκε το 2014 με τίτλο «Alan Bean Plus Four» και αφορούσε...Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr