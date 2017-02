O Τομ Χανκς γίνεται… συγγραφέας

Το ντεμπούτο του ως συγγραφέας ετοιμάζεται να κάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τομ Χανκς.

Πρόκειται για μία συλλογή από 17 ιστορίες και θα έχει ως τίτλο «Uncommon Type: Some Stories». Η κάθε ιστορία θα συνδέεται με κάποιον τρόπο με τις γραφομηχανές που όλο και σπανίζουν, καθώς ο ηθοποιός τις λατρεύει.



Το 2014 το πάθος του Χανκς εκφράστηκε μέσα από μία εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά την «Hanx Writer», η οποία επιτρέπει στην ψηφιακή γενιά να γνωρίσει μέσω μίας προσομοίωσης το πώς γράφει μία γραφομηχανή. Η εφαρμογή έγινε μπεστ σέλερ στο iTunes της Apple.



Ο Χανκς ξεκίνησε την συγγραφή του βιβλίου αμέσως μετά από τη δημοσίευση στο New Yorker –που θεωρείται από πολλούς το «σπίτι» σημαντικών συγγραφέων του κόσμου- μιας ιστορίας του ηθοποιού.

Η ιστορία δημοσιεύθηκε το 2014 με τίτλο «Alan Bean Plus Four» και αφορούσε το ταξίδι τεσσάρων φίλων στο φεγγάρι. Η ιστορία αυτή έπεσε στην αντίληψη του Σόνι Μέιτα, αρχισυντάκτη του εκδοτικού οίκου Alfred A Knopf, ο οποίος δήλωσε ότι «μου έκανε εντύπωση η τόσο αξιοσημείωτη φωνή και η επιβλητικότητά τους ως συγγραφέα. Ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες ιστορίες. Ευτυχώς για τους αναγνώστες αποδείχθηκε ότι υπήρχαν».



«Στα δύο χρόνια που έγραφα αυτές τις ιστορίες έκανα ταινίες στη Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, την Βουδαπέστη και στην Ατλάντα. Έγραφα σε ξενοδοχεία, κατά την προώθηση των ταινιών. Έγραφα στις διακοπές, στα αεροπλάνα, στο σπίτι και στο γραφείο. Έγραφα από τις 9 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι», δήλωσε ο ηθοποιός.



Στη Βρετανία το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο William Heinemann ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του στις ΗΠΑ. Ήδη έχουν πωληθεί τα δικαιώματα για την έκδοση του βιβλίου σε επτά ακόμα χώρες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται η Βραζιλία και η Κίνα.