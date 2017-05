Ο Val Kilmer παραδέχθηκε τη μάχη του με τον καρκίνο

Ο Val kilmer μπορεί πέρυσι να είχε διαψεύσει ότι έπασχε από καρκίνο, πριν από λίγες μέρες όμως παραδέχθηκε ότι δίνει μάχη με τη νόσο.Ο 57χρονος ηθοποιός χρησιμοποίησε τη λέξη «καρκίνος» για να περιγράψει την ασθένειά του για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια συζήτησης με θαυμαστή του στο Reddit, σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail».Η ανησυχία των θαυμαστών του διάσημου ηθοποιού αυξήθηκε ιδιαίτερα τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ένας άλλος διάσημος σταρ, ο Michael Douglas δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο πρώην συμπρωταγωνιστής του (στην ταινία The Ghost and the Darkness) έπασχε από την ίδια ασθένεια που είχε εμφανίσει και εκείνος, δηλαδή καρκίνο του φάρυγγα.«Αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα μ' εμένα και δεν δείχνει να τα πηγαίνει και τόσο καλά» είχε δηλώσει τότε ο Douglas.Ο Val Kilmer, ωστόσο, διέψευσε την πληροφορία, μιλώντας σε δημοσιογράφους και αργότερα ανήρτησε το ακόλουθο μήνυμα στη σελίδα του στο Facebook: «Ο Michael Douglas μού έγραψε ένα όμορφο σημείωμα, ζητώντας μου συγγνώμη για όσα δήλωσε στον Τύπο. Όπως έγραφε ο ίδιος, χαίρεται που τελικά τα πηγαίνω μια χαρά στην υγεία μου».Ο ηθοποιός φαίνεται πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας, καθώς πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία «Song to Song» του Τέρενς Μάλικ και έχει εξασφαλίσει ρόλους σε αρκετές ταινίες που θα κυκλοφορήσουν, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας του «Top Gun».Πηγή: govastileto.gr