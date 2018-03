Ο Κωνσταντίνος Βασάλος - που βρέθηκε για ακόμη μία Παρασκευή στα παρασκήνια του Dancing with the Stars προκειμένου να απολαύσει τη σύντροφό του on stage- έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που ήταν εκεί.