Ο Will Smith θα δανείσει τη φωνή του στο «Τζίνι» του «Αλαντίν»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Will Smith άρχισε συζητήσεις για να δανείσει τη φωνή του στο «Τζίνι» σε ριμέικ της κλασσικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «Αλαντίν» που ετοιμάζει η Disney.Στην ταινία του 1992 το «Τζίνι» ήταν ο ηθοποιός Robin Williams.Η Disney αναζητά δυο νέους ηθοποιούς για τους ρόλους του Αλαντίν και της Τζασμίν, όμως θέλει να συνεργαστεί και με τον Will Smith. Η εταιρεία ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ηθοποιό για την ταινία «Ντάμπο», αλλά τελικά ο Will Smith δεν εντάχθηκε στο καστ λόγω γυρισμάτων, σύμφωνα με το Deadline Hollywood.Αν ο Will Smith συμφωνήσει για τον ρόλο του «Τζίνι» θα είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην οποία θα συμμετάσχει από το 2004 όταν είχε δανείσει τη φωνή του στον Όσκαρ, στην ταινία «Shark Tale» (Καρχαριομάχος).Ο John August, σεναριογράφος του «Big Fish» έγραψε το σενάριο για τη νέα ταινία «Αλαντίν». Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Guy Richie και παραγωγός είναι ο Dan Lin μέσω της εταιρείας του Lin Pictures.Η πρωτότυπη ταινία ήταν βασισμένη σε κόμικ εμπνευσμένο από την αραβική παράδοση και είναι η ιστορία ενός νεαρού άνδρα που απελευθερώνει ένα Τζίνι από ένα λυχνάρι και εκείνο του δίνει η δυνατότητα να εκπληρώσει τρεις ευχές του.Η ταινία «Αλαντίν» το 1992 κέρδισε τα Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το «A Whole New World» και καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς.Πηγή: govastileto.gr