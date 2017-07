Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό έχει αρχίσει, με το 6ο live του show να καταφθάνει αυτή την Παρασκευή 30 Ιουνίου, στις 21.00 και τους 8 καλύτερους χορευτές του «So You Think You Can Dance» να διαγωνίζονται για τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα χορευτή.Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr