Ονειρικός γάμος στη Μύκονο για ζευγάρι από τη Γαλλία με 10 βιολίστριες να παίζουν κλασική μουσική

Ονειρικός γάμος στη Μύκονο για ζευγάρι από τη Γαλλία!Ο Jonathan και η Cynthia αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης μπροστά σε φίλους και συγγενείς στην παραλία της Ελιάς, η οποία είχε διαμορφωθεί καταλλήλως. Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό με τον τεράστιο διάδρομο από ανθοστήλες με δεκάδες λευκά λουλούδια να κλέβει την παράσταση.Η νύφη κατέφθασε τρισευτυχισμένη στον χώρο του μυστηρίου, αλλά λογάριαζε χωρίς τον αέρα, που πήρε και σήκωσε το πέπλο της, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό της! Οι καλεσμένοι ήταν όλοι ντυμένοι στην πένα, οι άνδρες με κοστούμια και οι γυναίκες με εντυπωσιακά φορέματα και κάθισαν χωριστά οι μεν από τους δε. Ειδικά για την τελετή ορχήστρα αποτελούμενη από 10 γυναίκες ερμήνευσε κλασικά έργα με βιολιά, βιόλες και τσέλα! Στο τέλος, τρεις τραγουδιστές συνοδευόμενοι από έναν τρομπετίστα τραγούδησαν στους νεόνυμφους το κομμάτι των Beatles Love Is All You Need.