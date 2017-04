Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του νέου κύκλου του Your Face Sounds Familiar, ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό «People» για το απότομο τέλος του «Ξαναδέστε Τους» , αλλά και την πρόταση που δέχτηκε από τον ΑΝΤ1 να παρουσιάσει το «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here»!Ο Νίκος Μουτσινάς δήλωσε σχετικά με τον τρόπο που του ανακοινώθηκε από τον Alpha η λήξη της συνεργασίας τους: «Μπήκα στο γραφείο, ήταν μέσα ο Διευθυντής, Κώστας Σούσουλας, ταράχτηκα γιατί δεν είχε λόγο να βρίσκεται εκεί, και μου λέει "δεν ήρθα για καλό". Του λέω "ωραία, πότε;", μου απαντά «τώρα» και του λέω «ΟΚ». Αυτός ήταν ο ακριβής διάλογος. Και φυσικά μας έδωσαν την ευκαιρία να βγούμε να χαιρετήσουμε, αλλά δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε μια κεφάτη δίωρη εκπομπή και μετά να πούμε "γεια σας". Θέλω να χαιρετάω όταν αποφασίζω εγώ ότι θα φύγω. Όταν αποφασίζει το κανάλι να φύγω, να βγει το κανάλι να χαιρετήσει και να εξηγήσει».Κάνοντας έναν απολογισμό για το τι έφταιξε ο ίδιος ανέφερε: «Θα σου πω τι σκέφτομαι χωρίς να ξέρω αν είναι η αλήθεια. Μπορεί να εθελοτυφλώ για να μη στενοχωρηθώ πολύ. Εμείς κάναμε μία εκπομπή, το Ξαναδέστε Τους τώρα και το Δέστε Τους τότε. Μια εκπομπή που σχολίαζε τα της τηλεόρασης. Όταν υπάρχει απαγόρευση από τον ΑΝΤ1 προς όλα τα κανάλια να παίζουν αποσπάσματα εκπομπών του και όταν στο ΣΚΑΪ υπάρχει το The Voice με το οποίο έγινε χαμός και μετά το Survivor, που γίνεται ο απόλυτος «θάνατος», και υπάρχει απαγόρευση από τον Alpha να παίζουμε ΣΚΑΪ στην εκπομπή μας γενικά στο κανάλι, αλλά μιλάω για την εκπομπή που είχαμε, μας απαγορεύει δηλαδή να σχολιάσουμε τα τηλεοπτικά προγράμματα που αφορούν τον κόσμο, η εκπομπή μας δεν είχε κανένα νόημα ύπαρξης. Όταν έχεις να κάνεις με τηλεόραση και δεν μπορείς να παίξεις τηλεόραση, δεν έχεις νόημα ύπαρξης».Περισσότερα στο govastileto.gr