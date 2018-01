Π. Μπουγιούρης για το DWTS: «Συζητήσαμε με τον ΑΝΤ1 να είμαι στην κριτική επιτροπή ή στη θέση του παρουσιαστή»

Μία δήλωση-βόμβα έκανε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης για το «Dancing with the stars» σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Όλα Καλά» στο Μακεδονία TV!Ο γνωστός ηθοποιός είπε για το «Dancing With The Stars»: «Ακριβώς για τον λόγο ότι είμαι στην Κύπρο τώρα, δεν θα μπορώ να είμαι, γιατί το συμβόλαιό μου τελειώνει τέλος Μαρτίου. Συζητήσαμε ίσως το ενδεχόμενο αν καθυστερήσει το πρότζεκτ, δηλαδή πάει λίγο πιο μετά και δεν βγει αμέσως, συζητήσαμε και το ενδεχόμενο μήπως είμαι στην κριτική επιτροπή ή ακόμα και στη θέση του παρουσιαστή, γιατί θα έχω λιγότερες υποχρεώσεις έτσι, δεν θα πρέπει να είμαι όλη την εβδομάδα εκεί πέρα για να κάνω πρόβες»!Περισσότερα στο govastileto.gr