Ποιος είπε: «Η δήλωση της Βιτάλη για την Πάολα μου είναι παντελώς αδιάφορη»;

Στενός συνεργάτης της Πάολας και κριτής στο «So you think you can dance» κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωσε που έκανε πριν λίγο καιρό η Ελένη Βιτάλη για την λαϊκή τραγουδίστρια.«Μου είναι παντελώς αδιάφορη. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη του. Σε μια δημοκρατική χώρα ζούμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κρίνεται για αυτό που λέει. Όπως κρίνεις, κρίνεσαι κιόλας. Αυτό ισχύει για όλους μας. Εγώ με την Πάολα δουλεύω και είναι μια εξαιρετική performer, τραγουδίστρια και άνθρωπος κυρίως, οπότε όλα τα άλλα μου είναι αδιάφορα» ανέφερε συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Ρήγος.