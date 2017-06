Ποιους θα δούμε LIVE στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2017

Μόνο λίγες ώρες απέμειναν για το πολυαναμενόμενο event του καλοκαιριού! Τα Mad Video Music Awards, ανεβαίνουν στη σκηνή του γηπέδου του Tae Kwon Do στο Φάληρο σήμερα με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά!Εντυπωσιακά shows και μοναδικές συνεργασίες από τους:Demy, Kristian Kostov, MEΛΙSSES, Mike, Naya, Onirama, Otherview, Playmen , SNIK, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος “NIVO” Βουρλιώτης, Γιώργος Θεοφάνους, Πέτρος Ιακωβίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Πάολα, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Έλενα Παπαρίζου, Αναστάσιος Ράμμος, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα θα απογειώσουν την #LOVEandMusic διάθεσή μας.Φορέστε την πιο ανεβαστική σας διάθεση και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί και να βραβεύσουμε τους αγαπημένους μας Έλληνες καλλιτέχνες με το μεγαλύτερο line up που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ!Το σύνθημά μας: Love and Music.