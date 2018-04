Power οf love: Έξαλλος ο Νίκος με τον Σωκράτη: «Με προσέβαλε για να το παίξει μάγκας»

To μεσημέρι της Παρασκευής οι παίκτες του Power of love αποφάσισαν να παίξουν μεταξύ τους το My Style Rocks με κριτές την Άννα, τον Παναγιώτη και τον Σωκράτη.Ο Νίκος δεν δίστασε να δείξει την δυσαρέσκειά του για τον Σωκράτη όταν εκείνος τον έκρινε αρνητικά για τις στιλιστικές του επιλογές.«Ο Σωκράτης αυτό που έκανε στο παιχνίδι είχε ένα θέμα με εμένα, με πρόσβαλλε για να κάνει προβολή δική του», είπε στην κάμερα ενώ στη συνέχεια μίλησε για το συμβάν στους συμπαίκτες του…Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr