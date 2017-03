Προδομένη νιώθει η gay κοινότητα της Gaga με σόου του BBC: «Κόψατε στίχους που μιλούν για εμάς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Independent» οι fans της Lady Gaga αισθάνονται προδομένοι, καθώς υποστηρίζουν ότι εκπομπή του BBC έκοψε εσκεμμένα κάποιους από τους στίχους του τραγουδιού της σταρ «Born This Way» που αποτελεί ύμνο των LBGT - λεσβιών, γκέι, bisexual, και τρανς.«No matter gay, straight, or bi / Lesbian, transgendered life / I'm on the right track baby / I was born to survive», λέει το επίμαχο κομμάτι της τραγουδίστριας. «Αυτοί οι στίχοι έχουν εξαφανιστεί», καταγγέλλει η LBGT κοινότητα.Στο talent show «Comic Relief» υποστηρίζεται ότι κόπηκαν αυτοί οι στίχοι, με το κανάλι να απαντά: «Είναι προφανές ότι τα τραγούδια αναδιαμορφώνονται για να ορίζεται σωστά ο τηλεοπτικός χρόνος. Ένα σόου έχει συγκεκριμένους χρόνους. Δεν ήταν στοχευμένη η επιλογή των στίχων που ακούστηκαν, αλλά τυχαία. Επίσης, έχει σημασία και o ρυθμός. Μπορεί να επιλέξουμε, ακόμη και ένα ίδιο ρεφρέν, προκειμένου να ταιριάξει και στον καλλιτέχνη και στον ήχο».ΠΗΓΗ: govastileto.gr