Ρεσιτάλ ερμηνείας και σκηνικής παρουσίας από τη Lady Gaga στο Super Bowl

Στο ημίχρονο του 51ου Super Bowl εμφανίστηκε η μία και μοναδική Lady Gaga, κάνοντας τους πάντες να υποκλιθούν στο ταλέντο της.Η σταρ ερμήνευσε τα Million Reasons, Born This Way, Telephone και Poker Face, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια τόσο για την ερμηνεία της όσο και για το show που παρουσίασε στο Huston.Στην αρχή τραγούδησε από την ταράτσα του NRG Stadium και στη συνέχεια «πέταξε» μέσα στο στάδιο, προειδοποιώντας το κοινό πως αυτό που θα παρακολουθήσει δεν θα είναι ένα συνηθισμένο σόου.Έχοντας πίσω της τον σκοτεινό ουρανό και τα φώτα της πόλης ξεκίνησε να τραγουδά με τον δικό της μοναδικό τρόπο το «America The Beautiful» δίνοντας μία «βουτιά» στο κενό –αφού ήταν δεμένη με σύρματα- «πέταξε» πάνω από το στάδιο και προσγειώθηκε στη σκηνή, ακολουθούμενη από τα 300 drones.Φορώντας ένα υπέρλαμπρο ασημί κορμάκι το οποίο συνδύασε με ασορτί μπότες η εκκεντρική…Περισσότερα στο govastileto.gr