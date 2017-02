Σε mood... Όσκαρ: Οι υποψηφιότητες της μεγάλης βραδιάς

Η αντίστροφη μέτρηση που όλοι περιμέναμε ξεκίνησε και έτσι το βράδυ της Κυριακής θα πραγματοποιηθούν τα Όσκαρ για το 2017. Λαμπερές παρουσίες θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί και στόχος όσων δώσουν το «παρών» θα είναι να φύγουν κρατώντας το δικό τους πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.Μεγάλο φαβορί συγκεντρώνοντας 14 υποψηφιότητες, είναι το La La Land.Θυμίζουμε, πως η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby (ή Kodac) Theater του Λος Άντζελες και παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Αμερικάνος κωμικός Τζίμι Κίμελ.Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς η φαντασμαγορική βραδιά θα κοστίσει περίπου 44 εκατ. δολάρια.Η φετινή τελετή θα έχει έντονο άρωμα Ελλάδας, καθώς από τη χώρα μας υπάρχουν δύο υποψηφιότητες.Υποψήφιοι στην περίοπτη κατηγορία του Πρωτότυπου Σεναρίου είναι ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου, για το σενάριο του πολυβραβευμένου Αστακού, ενώ υποψήφια είναι ακόμα η Δάφνη Ματζιαράκη με τη μικρού μήκους ταινία ντοκιμαντέρ 4.1 Miles που αφηγείται την προσπάθεια του Έλληνα καπετάνιου, Κυριάκου Παπαδόπουλου, να σώσει τους πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα μας.Arrival FencesHacksaw RidgeHell or High Water HiddenFiguresLa La LandLionManchester by the SeaMoonlightCasey Affleck, Manchester by the SeaAndrew Garfield, Hacksaw RidgeRyan Gosling, La La LandViggo Mortensen, Captain FantasticDenzel Washington, FencesIsabelle Huppert, ElleRuth Negga, LovingNatalie Portman, JackieEmma Stone, La La LandMeryl Streep, Florence Foster JenkiMahershala Ali, MoonlightJeff Bridges, Hell or High WaterLucas Hedges, Manchester by the SeaDev Patel, LionMichael Shannon, Nocturnal AnimalsViola Davis, FencesNaomie Harris, MoonlightNicole Kidman, LionOctavia Spencer, Hidden FiguresMichelle Williams, Manchester by the SeaArrivalHacksaw RidgeLa La LandManchester by the SeaMoonlightArrivalFencesHidden FiguresLionMoonlightHell or High WaterLa La LandManchester by the Sea20th Century WomenΜουσικήJackieLa La LandLionMoonlightPassengersAlliedFantastic BeastsFlorence Foster JenkinsJackieLa La LandA Man Called OveStar Trek: BeyondSuicide SquadArrivalDeepwater HorizonHacksaw RidgeLa La LandSullyArrivalHacksaw RidgeLa La LandRogue One: A Star Wars Story13 Hours: The Secret Soldiers of BenghaziArrivalFantastic Beasts and Where to Find ThemHail, Caesar!La La LandPassengers«Le client»«Les oubliés»«Mr.Ove»«Tanna»«Toni Erdman»«Audition» (La La Land)«Can’t Stop the Feeling!» (Trolls)«City of Stars» (La La Land)«The Empty Chair» (Jim: The James Foley Story)«How Far I’ll Go» (Moana)Kubo and the Two StringsMoanaMy Life as a ZucchiniThe Red TurtleZootopiaEnnemis EntreniersLa Femme et le TGVSilent NightsSingTimecodeBlind VayshaBorrowed TimePear Cider and CigarettesPearlPiperFire at SeaI Am Not Your NegroLife, AnimatedO.J.: Made in America13thExtremisJoe’s ViolinWatani: My HomelandΤhe White HelmetsΔιαβάστε επίσης: Tα «Λευκά Κράνη» θα απέχουν από την τελετή απονομής των Όσκαρ