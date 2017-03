Σέξι και με παγιέτες η Τάμτα στο fashion show του Στέλιου Κουδουνάρη!

Για άλλη μια φορά η Τάμτα έκανε τη διαφορά με το στιλ της! Η γνωστή τραγουδίστρια έντυσε μουσικά το fashion show του Στέλιου Κουδουνάρη στο Fashion Music Project που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας και έκλεψε τις εντυπώσεις.Η Τάμτα εμφανίστηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Προτιμώ» φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία με παγιέτες του γνωστού σχεδιαστή. Το look ολοκλήρωσε με over the knee boots.ΠΗΓΗ: govastileto.gr