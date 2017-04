SΥTUCD: Ποια χορογραφία ξεσηκώνει τον Ιβάν και τον κάνει να ανεβεί στο stage

Την Πέμπτη 27 Απριλίου, παρακολουθήσαμε τη 2η Audition, του «So You Think You Can Dance», ένα επεισόδιο γεμάτο χορό, θέληση, ενέργεια, πάθος και δύναμη. 15 χορευτές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής, 12 εκ των οποίων κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση των Bootcamp.Η Βέλμα Ανδριανάκη, με μία μοναδική χορογραφία με Acro-σύγχρονα στοιχεία, στο «The classic Drum Battle», κατέπληξε κοινό και κριτές, περνώντας στην επόμενη φάση με 5 ΝΑΙ. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης, της έδωσε το εισιτήριο για τα Bootcamp μαζί με μία μεγάλη αγκαλιά.Ο Γιάννης Τατάκης, σε ένα εξαιρετικό performance, χόρεψε το «Torn-Nathan Lanier», σύγχρονο χορό με μοντέρνα στοιχεία, και κατάφερε να κερδίσει και τους 5 κριτές. Ο Άγγελος Αποστολίδης σε μία ευρηματική χορογραφία, house dance σε γρήγορη εκδοχή του «Fly me to the moon» του Frank Sinatra, συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων της κριτικής επιτροπής και θα τον δούμε στην επόμενη φάση.Η Βιολέττα Αβραμίδου, παρά το σοβαρό τραυματισμό που είχε στο παρελθόν, εμφανίστηκε στη σκηνή του «So You Think You Can Dance» σε oriental χορογραφία, με το «Pull up to mi bumper» και κέρδισε την κριτική επιτροπή με δύο ξεχωριστές εμφανίσεις.Η 2η Audition ολοκληρώθηκε με τους Γιάννη Σαϊκίν και Στέλλα Χριστοφόρου, με τον 1ο να χορεύει ένα πολύ δυναμικό breakdance, «Floor Wars Imperial» και τη 2η το «Human» σε μία σύγχρονη χορογραφία.Πριν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ζήτησε από το ζευγάρι να αυτοσχεδιάσουν σε μία σύντομη χορογραφία, ανεβαίνοντας στο τέλος επί σκηνής, δίνοντας και στους δύο διαγωνιζόμενους, το εισιτήριο για τα Bootcamp.Σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου στις 21.00, έρχεται η 3η Audition με ξεχωριστές και διαφορετικές χορογραφίες. Ποιοί από τους 15 χορευτές θα καταφέρουν να κερδίσουν την κριτική επιτροπή και να περάσουν στο Bootcamp; Ακόμη: Ποια χορογραφία ξεσηκώνει τον Ιβάν και τον κάνει να ανεβεί στο stage;