So you think you can dance: Όλα όσα θα δούμε στο 4ο live

Μετά από μία γεμάτη ελληνική βραδιά, με μοναδικές χορευτικές στιγμές, πολλές ανατροπές, εκπλήξεις και δοκιμασίες, την Παρασκευή 16 Ιουνίου στις 21.00, έρχεται το 4ο live του «So you think you can dance».Διαφορετικό απ’ όλα τα προηγούμενα, θα «σαρώσει» τα πάντα στο πέρασμά του, αναδεικνύοντας στο τέλος από τους 18 χορευτές μας, την top χορευτική δεκάδα που θα διαγωνιστεί, ατομικά πλέον και όχι σε ζευγάρια στα επόμενα live.H βραδιά θα ξεκινήσει με το καθιερωμένο διαγωνιστικό κομμάτι, κατά το οποίο θα παρακολουθήσουμε τα 9 χορευτικά ζευγάρια να δοκιμάζονται σε διαφορετικά είδη χορού:• Η Κλειώ Αρβανίτη και ο Βαλάντης Ράπτης θα χορέψουν σύγχρονο με το “Everybody wants to rule the world” της Lorde• Η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου και ο Oleksandr Ponomarov θα διαγωνιστούν σε σύγχρονη χορογραφία “Piece of Paper” του Amon Tobi