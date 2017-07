So you think you can dance: Όλα όσα θα δούμε στον αποψινό ημιτελικό του show!

Απόψε στις 21.00 μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Μοναδικές χορογραφίες, εξαιρετικοί guests και μία δύσκολη διαδικασία αποχώρησης ολοκληρώθηκε για ακόμη μια φορά, στο προηγούμενο live.Μπορεί η αγωνία να ανεβαίνει καθώς και ο βαθμός δυσκολίας, το κορυφαίο show όμως αναδεικνύει σε κάθε live την αγάπη του για το χορό και μας παρασέρνει στο ρυθμό του. Στον Ημιτελικό, θα δούμε την Ελένη Φουρέιρα να ανεβαίνει στο σκηνή του show. Σε μία χορογραφία «παζλ» που ενώνει όλα τα είδη χορού που παρουσιάστηκαν στο So You Think You Can Dance και θα μας «απογειώσει».Φυσικά οι 6 καλύτεροι χορευτές του show θα διαγωνιστούν solo, ζευγάρια και group σε ολοένα πιο απαιτητικές χορογραφίες, διεκδικώντας την ψήφο του κοινού για το Μεγάλο Τελικό.Οι 6 χορευτές του So You Think You Can Dance, οι solo χορογραφίες του Ημιτελικού αλλά και οι χορογραφίες σε ζευγάρια & group είναι:Ατομικές χορογραφίες:Η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου θα διαγωνιστεί σε musical theatre με το «I hope I get it» του A chorus lineΗ Δέσποινα Λαγουδάκη θα χορέψει experimental commercial με to «Crystallize» της Lindsey StirlingΟ Παρασκευάς Θεοδοσίου θα χορέψει commercial με το «Baby» των Justin Bieber ft Ludacris...Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr