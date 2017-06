So you think you can dance: Παίκτρια «κατέρρευσε» την ώρα της πρόβας

Η Κλειώ Αρβανίτη και ο Βαλάντης Ράπτης στο 2ο live του So You Think You Can Dance δοκίμασαν τις ικανότητες τους στο jazz αλλά οι σκληρές και απαιτητικές πρόβες έκαναν τη διαγωνιζόμενη να σπάσει ψυχολογικά και να «καταρρεύσει» την ώρα της πρόβας.«Η Κλειώ δεν είναι καλά ψυχολογικά. Ούτε εγώ είμαι, αλλά προσπαθώ να την κάνω να νιώσει καλύτερα. Της μίλησα και της είπα ότι θα τα πάμε καλά, θα βγει καλό αποτέλεσμα», είπε ο Βαλάντης Ράπτης.«Απλώς ένιωσα κάπως περίεργα πάνω στο stage την ώρα της πρόβας. Φοβήθηκα ίσως, είναι και το στρες των ημερών και όλη αυτή η κούραση μου βγήκε έτσι λίγο σε breakdown», ανέφερε η Κλειώ Αρβανίτη.Δείτε περισσότερα στο govastileto.gr