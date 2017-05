So You Think You Can Dance: Την έκοψαν και ξέσπασε σε λυγμούς! Πέρασαν όμως το αγόρι της...

Είναι ζευγάρι στη ζωή και στον χορό. Η Ζαχαρένια Ζερβάκη και ο Άλεξ Αρμάσου διαγωνίστηκαν την Πέμπτη μαζί στο «So you think you can dance». Δυστυχώς όμως δεν πέρασαν και οι δύο!Ο Άλεξ πήρε το εισιτήριο για τα Bootcamps, αλλά η Ζαχαρένια δεν τα κατάφερε, με τους κριτές να της λένε πως θέλει ακόμα δουλειά. Εκείνη μόλις κατέβηκε από τη σκηνή, ξέσπασε σε λυγμούς παρά τη χαρά της για τον φίλο της που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.Πατήστε εδώ για να δείτε τo video...