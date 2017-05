«ΣΟΥ-ΚΟΥ»: Αυτοί είναι οι καλεσμένοι της Μαρίας Μπεκατώρου αυτό το Σαββατοκύριακο

Αυτό το Σάββατο 20 Μαΐου, το «ΣΟΥ-ΚΟΥ» μας αποκαλύπτει τα «μυστικά του χορού» και υποδέχεται τη Δούκισσα Νομικού. Η παρουσιάστρια του «So You Think You Can Dance», σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, μοιράζεται μαζί μας τη μέχρι τώρα εμπειρία της από το talent show χορού.Εκτός από χορό όμως έχουμε και πολύ τραγούδι. Η Μαρία Μπεκατώρου και η παρέα της υποδέχονται την Αμαρυλλίς με ζωντανή ορχήστρα. Επίσης, αυτό το Σάββατο το πάνελ του «ΣΟΥ-ΚΟΥ» έχει guest, τη Μαρία-Λουίζα Βούρου.Την Κυριακή 21 Μαΐου, το «ΣΟΥ-ΚΟΥ» καλωσορίζει την ηθοποιό Παρθένα Χοροζίδου, που την έχουμε δει σε μοναδικές ενσαρκώσεις στο “Your Face Sounds Familiar”. Μία εκ των δέκα διαγωνιζόμενων, η Παρθένα, μοιράζεται μαζί μας, μεταξύ άλλων, τις μέχρι τώρα εντυπώσεις της, από το πιο ξεχωριστό show της ελληνικής τηλεόρασης.Ακόμη: Το πλατό του «ΣΟΥ-ΚΟΥ» γεμίζει με μουσική και τραγούδι. Μαζί μας ο Λευτέρης Πανταζής και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που τον είδαμε στο «Rising Star», να μας ξεσηκώνουν μουσικά.Το καλύτερο «ΣΟΥ-ΚΟΥ», Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Μαΐου, στις 09.45.