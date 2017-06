«ΣΟΥ-ΚΟΥ»: Αυτοί είναι οι καλεσμένοι της Μαρίας Μπεκατώρου αυτό το Σαββατοκύριακο

Αυτό το Σάββατο 10 Ιουνίου, η Μαρία Μπεκατώρου και η παρέα της υποδέχονται την Ελένη Φουρέιρα. Η τραγουδίστρια μιλάει, μεταξύ άλλων, για την εμπειρία της ως κριτής στο “So You Think You Can Dance” και μας αποκαλύπτει πληροφορίες από την καριέρα της.Σε βίντεο παρακολουθούμε αποκλειστικά στο ΣΟΥ-ΚΟΥ, τις τελευταίες δηλώσεις της Δούκισσας Νομικού ως single, λίγο πριν το γάμο της.Για πρώτη φορά στο πλατό του ΣΟΥ-ΚΟΥ έρχονται οι Νάστα Κοντοπίδη και ο Χρήστος Ντέντης, το εντυπωσιακό χορευτικό ζευγάρι που διαγωνίζεται στο «So You Think You Can Dance».Μαζί μας και η Μαίρη Συνατσάκη, παρουσιάζει τη νέα της συλλογή παπουτσιών που θα ενθουσιάσει!Την Κυριακή 11 Ιουνίου, καλωσορίζουμε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Σταμάτη Φασουλή σε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μοιράζεται μαζί μας τη μέχρι τώρα εμπειρία του ως κριτής στο «Your Face Sounds Familiar» και παρακολουθούμε ένα βίντεο από τις πρόβες στο Θέατρο Βεάκη με τον Γρηγόρη Βαλτινό για το θεατρικό έργο «Ζορμπά», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, που θα ανεβεί φέτος το καλοκαίρι.Καλεσμένος του ΣΟΥ-ΚΟΥ και ο Βασίλης Σκουντής. Μιλάει για τη συνάντησή του με τον Αντετοκούμπο, αλλά και για το βιβλίο του που κυκλοφορεί και αναφέρεται στη «μαγική» ομάδα μπάσκετ που δόξασε η Ελλάδα το 1987.Στην παρέα μας θα είναι και ο performer, Αντώνης Δόμινος. Μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο «Your Face Sounds Familiar» και τραγουδάει ζωντανά στο πλατό.