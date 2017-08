Σπάει κάθε ρεκόρ σε YouTube και Spotify το νέο τραγούδι της Taylor Swift!

Το «Look What You Made Me Do» είναι το πιο επιτυχημένο τραγούδι και στις δύο πλατφόρμες, εκθρονίζοντας το «Hello» της Adele.Κάποιοι μπορεί να δηλώνουν πως το αγάπησαν, κάποιοι πως το μίσησαν κιόλας, όμως ένα είναι το δεδομένο: Το νέο τραγούδι της Taylor Swift έσπασε όλα τα ρεκόρ και είναι πλέον το πιο επιτυχημένο τόσο στο Youtube όσο και στο Spotify.To «Look What You Made Me Do», σύμφωνα με το Associated Press, μόνο την ημέρα που κυκλοφόρησε παίχτηκε πάνω από οκτώ εκατομμύρια φορές στο Spotify, ακόμα 19 εκατομμύρια φορές στο YouTube και πλέον κατέχει το ρεκόρ και στις δύο πλατφόρμες.Σύμφωνα με την Billboard εξάλλου, το νέο χιτ της ποπ σταρ πούλησε πάνω από 500.000 αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και αυτή είναι η πιο μεγάλη επιτυχία νέου τραγουδιού από το 2015, όταν είχε κυκλοφορήσει η Adele το «Hello».Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού προβλήθηκε για πρώτη φορά ολόκληρο στην τελετή απονομής των βραβείων MTV Video Music Awards, όμως ήδη είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς από το preview που είχε δημοσιοποιηθεί πριν μέρες, πολλοί θεώρησαν πως πρόκειται για αντιγραφή της Beyonce.