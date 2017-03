Star Academy: Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο-Φήμες για σεξ στο σπίτι

Η μέρα χαρακτηρίζεται από τις εντυπώσεις των Σπουδαστών ως προς την εικόνα τους στο live.Ο Γιάννης εκφράζει στη Φαίη τη στεναχώρια του για την υποψηφιότητα του Στυλιανού. Λέει πως είναι αυθεντικός άνθρωπος και τον έχει βοηθήσει με τις συμβουλές του.Ο Δημήτρης παρεξηγείται με τον Μάκη, που εκφράζει την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει και πιο ροκ ρεπερτόριο, αντί να επιλέγει κυρίως Βαρδή. Ο Δημήτρης δείχνει να ενοχλείται και ο Μάκης εκνευρίζεται από τη στάση του.Λίγο αργότερα όμως τα βρίσκουν καθώς ο Δημήτρης ζητά συγνώμη.Ο Ζαφείρης εξομολογείται ότι σκέφτεται να χωρίσει … Την ίδια στιγμή μια φήμη για σεξ στο σπίτι τους κάνει όλους να αναρωτιούνται ενώ η Σκεύη αναπαριστά το … συμβάν!Οι Σπουδαστές παίρνουν τα ντουέτα τους για το live της Παρασκευής και οι προτεινόμενοι επιλέγουν τα τραγούδια με τα οποία θα διαγωνιστούν. Συγκεκριμένα:ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ POPULAR, ΣΟΥΗΔΙΑ EUROVISIONΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΣΤΟ ΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ, ΓΑΙΤΑΝΟΣΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΙΝΤΟΥΕΤΑΜάκης Τσότσης – Δαλιδά Γκουτιέρεζ – Αντίστροφη ΜέτρησηΕιρήνη Ασιαλέμ – Hρόδοτος Αχχιλέως – Μέρες που δε σου πα σ’αγαπώΔημήτρης Ντέντε – Κατερίνα Ζήνωνος – Επιμονή σουΙωάννα Μπάλτα – Ζαφείρης Παρασκευόπουλος – should i stay or should i goΓιάννης Μιχελής- Φαίη Μπαζιώτη – Δε θέλω τέτοιους φίλουςΣτέλιος Καλίτσης – Έλενα Κορωναίου – Δεν έχει σίδεραΗ μέρα περνά με πρόβες και συνεχίζεται με το μάθημα χορού, στο οποίο ο Νίκος Μαριάνος μιλά ανοιχτά για την ενόχλησή του ως προς τη στάση της Έλενας απέναντί του την προηγούμενη εβδομάδα. Ως δάσκαλος έχει το ρόλο να διορθώνει και να κάνει παρατηρήσεις κι έχει πειραχτεί από τη στάση της Έλενας, η οποία αντί να τον προσεγγίσει αμέσως άρχισε να γυρνά στο σπίτι και να τον εκθέτει μιλώντας για το περιστατικό. Της αναφέρει μάλιστα ότι την ψήφισε για προτεινόμενη.Η Έλενα δε συμφωνεί μαζί του. Θεωρεί πως ήταν πιεσμένη και προσπάθησε όσο μπορούσε περισσότερο στο μάθημά του. Την ενόχλησε ωστόσο ο τρόπος του.Πηγή: govastileto.gr